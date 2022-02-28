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Giriş Tarihi: 28.2.2022 11:03

Esenyurt’un “Çuvallı” hırsızı yakalandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Esenyurt’un “Çuvallı” hırsızı yakalandı

Esenyurt’ta girdiği yüksek katlı apartmanlardan çuval çuval ayakkabı çalan ve “Çuvallı” olarak tanınan Y.A. isimli hırsız, Esenyurt Polisi’nce saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Y.A.’nın evinde yapılan arama çalışmalarında tam 80 çift çalıntı ayakkabı bulunduğu belirtildi.

Esenyurt'ta, farklı zamanlarda girdiği apartmanlardan çuval dolusu ayakkabı çalan ve bölge halkını canından bezdiren hırsız, Esenyurt Devriye Ekipler Büro Amirliği'nin teknik takibiyle deşifre edildi.

Kadın hırsızın izini süren ekipler, tek tek incelemeye aldığı güvenlik kameralarını tarayarak hırsızın kimliğini tespit etti. Y.A.'yı teknik takibe alan ekipler, saklandığı adresi tespit ederek bahse konu eve baskın düzenledi.

Çınar Mahallesi'ndeki eve giren ekipler, Y.A.'yı gözaltına alırken evde yaptığı arama çalışmalarında ise şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı.

Evde çuvallar dolusu yaklaşık 80 çift çalıntı ayakkabı tespit eden ekipler, çalıntı ayakkabılara da el koydu.

Bölge halkının "Çuvallı" lakabını taktığı Y.A. ve çaldığı ayakkabılar polis aracına alınırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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Esenyurt’un “Çuvallı” hırsızı yakalandı
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