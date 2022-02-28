Esenyurt’un “Çuvallı” hırsızı yakalandı

Esenyurt'ta, farklı zamanlarda girdiği apartmanlardan çuval dolusu ayakkabı çalan ve bölge halkını canından bezdiren hırsız, Esenyurt Devriye Ekipler Büro Amirliği'nin teknik takibiyle deşifre edildi.
Kadın hırsızın izini süren ekipler, tek tek incelemeye aldığı güvenlik kameralarını tarayarak hırsızın kimliğini tespit etti. Y.A.'yı teknik takibe alan ekipler, saklandığı adresi tespit ederek bahse konu eve baskın düzenledi.
Çınar Mahallesi'ndeki eve giren ekipler, Y.A.'yı gözaltına alırken evde yaptığı arama çalışmalarında ise şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı.