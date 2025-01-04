Esenyurt’un trafik sorununa ‘tek yönlü’ çözüm

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta 5 caddede daha trafik tek yön oldu. İlçenin en işlek 5 caddesinde belediye tarafından yeni bir düzenleme yapıldı. Namık Kemal, Saadetdere ve Turgut Özal Mahallelerini birbirine bağlayan Peyami Safa, Adbi İpekçi, Marmara, Oktay Rıfat ve Orkide caddelerinde tek yön uygulaması başladı. Esenyurt Belediyesi'nin, trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak üzere planladığı uygulama ile yayalar daha rahat ve güvenli bir ulaşıma kavuşurken, yeni alanların açılmasıyla da park problemi büyük ölçüde azaldı.