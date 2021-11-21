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Giriş Tarihi: 21.11.2021 15:09 Son Güncelleme: 21.11.2021 15:10

Esenyurt'ta vahşet: Ölü ve yaralılar var

DHA
Esenyurt’ta vahşet: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay yaşandı. Aralarında alacak verecek davası olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İşte korkunç olayın detayları

Olay Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1015 sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup sokakta kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve polis özel harekât ekipleri sevk edildi.

Silahların kullandığı kavgada vurulan bir kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar hemen hastaneye götürdü. Ağır yaralı kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalar da bir tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ederken olayda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavisi devam ediyor.

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Esenyurt'ta vahşet: Ölü ve yaralılar var
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