Esenyurt’ta vahşet: Ölü ve yaralılar var

Olay Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1015 sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup sokakta kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve polis özel harekât ekipleri sevk edildi.