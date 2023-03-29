ESEV Moral Timi, yüzleri güldürüyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgeye yardım seferberliği başlatan Esenler Belediyesi, Ramazan'da da 7'den 70'e her yaştan vatandaşa moral vermek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Depremden etkilenen Adıyaman'da Karagöz-Hacivat ve Nasreddin Hoca gösterileri, çocuk etkinlikleri, animasyon, film gösterimleri gerçekleştiriliyor. Esenler Belediyesi Sanat Evi'nin hayata geçirdiği ESEV Moral Timi de "Arabada Mutluluk Var" sloganıyla konteyner kentleri dolaşarak miniklere neşe saçıyor.