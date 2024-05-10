Eşi 4 aylık hamileyken Şehit olan uzman onbaşının kızı doğduğu gün hayatını kaybetti

Baba olmaya hazırlanırken 22 aralık 2023 tarihinde Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) kızı doğduğu gün vefat etti. Şehit olduğunda 4 aylık evli olduğu eşi Seda yazıcının da hamile olduğu öğrenilmiş ve eşi Seda Yazıcı, Zonguldak'taki cenaze töreninde "Kızın babasız kaldı, kime baba diyecek" feryadıyla hafızalara kazılmıştı.

Eşininin şehit olmasının ardından Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan Seda Yazıcı, dün doğum yapmak üzere Mersin'de özel bir hastaneye giderek doğum yaptı. Doğumun ardından Alya isminin verildiği bebek iddiaya göre ciğerlerinde kanama olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı ve daha sonra ise kalbinin durduğu öne sürüldü. Seda Yazıcı böylece şehit eşinden kalan en büyük hatıra olan bebeğini de dün gece kaybetti.

Alya bebeğin defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kulak köyü mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi.

Kılınan cenaze namazının ardından minik Alya gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, AK Parti ilçe başkanı Abdurrahman Altınsucu, şehidin eşi ve ailesi ile köylüler katıldı.

Kaymakam Akyüz, şehidin ağabeyi Mustafa Yazıcı ve şehidin eşi ve yakınlarına taziyede bulundu.