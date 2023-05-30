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Giriş Tarihi: 30.5.2023 16:54 Son Güncelleme: 30.5.2023 17:15

Eşi başından vurmuştu... Yaşam mücadelesini kaybetti

Gölcük Değirmendere'de tartıştığı eşini beylik tabancası ile başından vuran emekli astsubayın tedavisi devam ederken eşi Nimet Taşkın ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Eşi başından vurmuştu... Yaşam mücadelesini kaybetti

Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2. katında ikamet eden emekli Astsubay Mevlüt Taşkın (67), ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı eşi Nimet Taşkın'ı (65) beylşk tabancası ile kafasından vurdu. Daha sonra Taşkın, aynı tabancayla kendi kafatasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Yaralı çift olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hastanede tedavi gören Nimet Taşkın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nimet Taşkın'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Yüzbaşılar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Örcün Mezarlığında toprağa verilecek. Eşi Mevlüt Taşkın'ın ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Eşi başından vurmuştu... Yaşam mücadelesini kaybetti
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