Eşi Fatma Narman’ı öldürmekle suçlanan kocadan ‘Kaza’ savunması

24 Nisan 2022 tarihinde Fatih'te 21 yaşındaki İki çocuk annesi Fatma Narman (21), eşi Yalçın Narman (34) tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada olay yerinde şüpheli Yalçın ve Fatma dışında kimsenin olmaması, Yalçın Narman'ın asıl fail olduğunu belirtildi. Aynı evde kalan kardeşi diğer şüpheli Bahattin Narman'ın, apartmanın önünde araba içerisinde beklediği, Yalçın'ın eşini öldüreceğinden haberinin olmamasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Yalçın Narman'ın 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bahattin Narman için ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede Yalçın'ın kendi dükkânında çalışan Ayşe G. ile mesaj içerikleri ve alınan tanık beyanlarına göre gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da evliliğine son vermek istediğini gösterdiği belirtilmişti. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık Bahattin Narman, Fatma Narman'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

''OLAY TAMAMEN KAZADIR GAYET MUTLUYDUK''

Duruşma başladığı ve sanık Yalçın Narman'ın duruşma salonuna getirildiği sırada müşteki aileden 2 kişi, yüksek sesle sanığa tepki gösterdiği ve duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle mahkeme salonundan dışarı çıkarıldı. Bir önceki celse susma hakkını kullanan sanık Yalçın Narman savunmasını gerçekleştirdi. Eşinin ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek, ''Olay tamamen kazadır. Gayet mutluyduk. Eşimin ailesiyle daha önce ufak tefek tartışmalarımız olsa da kavgamız falan olmadı. Onu öldürmemi gerektirecek herhangi bir sebep yoktu. Olayın şokuyla hiçbir şey anlatamadım. Olay günü saat 11.30 sıralarında kardeşim Bahattin ile beraber evden ayrıldık. Bir takımı işlerimiz vardı, daha sonra eşimin beni 2 kez aradığını fark ettim. İftara gidecektik, onu arayıp 'Sizi almaya geliyorum' dedim. Evde hazırlandığını ve beni beklediğini düşünüyordum, 'Yukarı gel' dedi. Arabayı çalışır vaziyette bırakarak yukarı çıktım. Elimdeki market poşetleriyle içeri geçtim, sonra da üzerimi değiştirmek için yatak odasına gittim. Eşimi ve bir sürü eşyayı görünce neden bu kadar çok eşya aldığını sordum'' dedi.

SİLAH PATLADI İDDİASI

Sanık savunmasının devamında, ''Kendisine sorduktan sonra 'Sana mı soracağım' dedi. İlk defa onu bu kadar sinirli görmüştüm. O sırada benim sürekli evde bulundurduğum silahı, çekmeceyi açarak buldu ve 'Ya seni ya kendimi öldüreceğim' dedi. Onu derken direkt silah patladı, çocuklar da salonda direkt çığlık attı zaten. O an direkt sakinleştirmeye çalıştım ne yaptığını sordum ve silahı elinden almaya çalışırken silah bu kez bacağına patladı. Boğuşma devam ederken ben namludan tuttum ve o sırada yine silah patladı. Bu kez eşim yere yığıldı. Hemen ambulansı aradım'' ifadelerini kullandı.

TIRNAKLARINDA YENGESİNİN DNASINA RASTLANDI

Dosyaya eklenen raporda tutuksuz sanık Bahattin Narman'ın tırnaklarında Fatma Narman'a ait DNA bulunduğunu öğrenildi. Bunun üzerine Bahattin Narman, ''Ben polisle yukarı çıkarken Fatma yengeme dokunmuş olabilirim'' dedi. Sanığa daha sonra gönül ilişkisi olduğu iddia edilen A.G. hakkında sorulması üzerine sanık Yalçın Narman, Ayşe G.'yi iş yerinden tanıdığını, aralarında bir ilişki olmadığını ancak maktul Fatma'nın aşırı derecede kıskanç bir insan olduğunu öne sürdü.

''ARKADAŞLARIMA AŞKIM DİYE HİTAP EDEBELİYORUM''

Ayşe G., tanık olarak dinlendi. İfadesinde, ''Yalçın'la aramızda ilişki geçmedi. Fatma bana mesaj atarak hakarette bulunuyordu. Eşiyle çalışmamı istemiyordu. Fatma'yı Yalçın'a söyledim'' dedi. Mahkeme başkanı tanık Ayşe G.'e sanığa gönderdiği ''Fatma'nın inadına seninle konuşacağım'' mesajı ve gece vakti ''Aşkım uyudun mu ?'' şeklindeki mesajın da okunmasıyla tanık önce sustu, daha sonra ise ''Arkadaşlarıma da aşkım diye hitap edebiliyorum, ona da söylemiş olabilirim. Normalde de söyleyebiliyoruz, tam hatırlamıyorum'' diyerek ifadesini sonlandırdı.

AİLEDEN ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Fatma Narman'ın ailesi, sanık Yalçın Narman'ın ölene kadar hapiste kalmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Müşteki avukatı ise tutuksuz sanık Bahattin Narman'ın delilleri kararttığını ve tutuklu olarak yargılanmasını talep ettiler.

TUTUKLULUK DEVAM

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin devamına, sanık Bahattin Narman'ın ise adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Heyet, olay yerinde bulunan polislerin sonraki celse tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.