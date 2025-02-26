Haberler Yaşam Haberleri Eşi ile kavga edince E-5'te aracından indi! Talihsiz doktor feci kazada ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 26.2.2025 11:03 Son Güncelleme: 26.2.2025 11:32

Eşi ile kavga edince E-5'te aracından indi! Talihsiz doktor feci kazada ağır yaralandı

Esenyurt'ta E-5'te eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek aşağı inen genç doktora otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

İHA
Eşi ile kavga edince E-5’te aracından indi! Talihsiz doktor feci kazada ağır yaralandı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde yaşandı. Eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyreden doktor Asilhan Kılınçlı yaşanan tartışma nedeniyle sinirlenerek aracını sağa çekti.

Otomobilden inen Asilhan Kılınçlı, bir süre sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü esnada arkadan gelen A.Y. kontrolündeki araç kendisine çarptı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı doktor hastaneye kaldırıldı.

E-5'te eşi ile tartışınca aracından inen doktor, feci kazada ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video

Genç doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sürücü A.Y. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Kaza anı kamerada Esenyurt E-5'te yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde aracına inmeye çalışan genç doktora, arkadan gelen otomobil hızla çarpıyor. Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan doktor, ağır yaralanıyor.

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Eşi ile kavga edince E-5'te aracından indi! Talihsiz doktor feci kazada ağır yaralandı
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