Eşi ile oğlunu öldürüp intihar eden şahsın, 7 suç kaydı çıktı

Komşuların ihbarıyla binaya gelen polis ekipleri, evin zilini çaldı ancak kapıyı açan olmayınca itfaiye devreye girdi. İtfaiyenin yardımı ile eve giren ekipler, Ali Dilek, eşi Nurgül Gürsoy Dilek (25) ile oğulları Yiğit'i (3) başlarından tabanca ile vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri 3 kişilik ailenin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede; Ali Dilek'in eşi ile oğlunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, bugün teslim edilip toprağa verilecek.