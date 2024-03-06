Eşi kasten öldürmekten yargılanan Gürcistanlı kadın cezaevinden mahkemeye mektup göndermiş

Olay, 11 Haziran'da Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gürcistanlı Padına Avcı, Fahrullah Özdemir ile birlikte jandarmayı arayıp, bir yıldır evli olduğu eşi Ayhan Avcı'yı tarladaki kulübede kanlar içinde buldukları ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İncelemede, Ayhan Avcı'nın keskin bir alet ile başına ve boynuna vurularak öldürüldüğü belirlendi. Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Padına Avcı jandarma ve savcılıktaki ifadesinde, "Olay günü tarlada çalıştıktan sonra samimi olduğumuz ve yanımızda tarlası bulunan Fahrullah Özdemir'in otomobili ile akşam iş bittiğinde eve giderken, Ayhan telefonla görüştüğü bir kişiye küfretti ve o şahsa 'parayı getir kuşları al' diyerek telefonu kapattı. Sonra bize, 'Beni Ilıca'da indirin, siz devam edin' dedi. Fahrullah önce eşimi Ilıca'ya daha sonra da beni eve bıraktı. Gece eşim gelmeyince merak ettim ve telefonla aradım, cevap vermedi. Uyudum ve saat 07.00 sıralarında uyandığımda Ayhan hala gelmemişti. Saat 08.00'de Fahrullah'ı aradım, tarlada çalıştığını ve kendisinin de Ayhan'a ulaşamadığını söyledi. Ben de taksiye binip tarlaya gittim. Fahrullah ile bize ait tarladaki barakaya girdiğimizde Ayhan'ı kanlar içinde yerde yatıyor vaziyette gördük. 112'ye ihbarda bulunduk" dedi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın ardından tutuklu sanıklardan Padına Avcı hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir hakkında ise 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu süreçte Padına Avcı, ekim ayında davanın görüleceği Erzurum 3'ncü Ağrı Ceza Mahkemesi'ne mektup gönderdi. Avcı mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Sabah Ayhan, Fahrullah ve ben ekmek için Erzurum'dan tohumları alıp Fahrullah'ın arabasıyla tarlaya gittik. Fahrullah eşime, 'Ben sana o kadar para verdim, hala benim senetlerimi vermiyorsun' dedi. Eşim de 'Vermiyorum abi, borcunun tamamını öde, vereyim' dedi. Fahrullah, Ayhan'a, 'ben sana borcumu fazlasıyla ödedim. Her gün seni buraya getiriyorum. Aracım yakıt harcıyor. Size sigara alıyorum. Her şeyinizde sizin yanınızda oldum' dedi. Eşimin ağzı çok küfürlüydü. Bunlar karşılıklı birbirlerine küfretmeye başladılar. Eşim bana, 'Sen çık dışarıya biz ağır küfürler ediyoruz' dedi. Çıktıktan 15- 20 dakika sonra tekrar geldiğimde eşim yerde yatıyordu. Fahrullah başında elinde kürekle duruyordu. Kürek ve Fahrullah'ın kıyafetleri kanlıydı. Fahrullah beni kemerle bağladı. Yarım saat bağlı kaldım. Fahrullah beni eve götürdü, gece de gelip ayrıldığım eşimden olan çocuğumu ve beni öldürmekle tehdit etti. Sabah tarlada buluştuğumuzda eşimi kulübede ölü bulduğumuzu söylememi istedi ve ben de bu şekilde ifade verdim."