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Giriş Tarihi: 30.6.2023 12:09 Son Güncelleme: 30.6.2023 12:12

Eşi tarafından başından vurulan kadın 7 gün sonra hastanede öldü

Adana’da boşanma aşamasındaki eşi Erhan Arslan tarafından başından vurularak ağır yaralanan Nuriye Arslan, hastanede 7 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eşi tarafından başından vurulan kadın 7 gün sonra hastanede öldü

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Erhan Arslan (25) tarafından başından vurularak ağır yaralanan Nuriye Arslan (30), hastanede 7 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

EŞİNİ VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

Olay, 23 Haziran saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Arslan, iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Nuriye Arslan'ın kaldığı evin önüne geldi. Evin önünde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Erhan Arslan, tabancayla önce eşini başından vurdu daha sonra da kendi başına dayadığı silahı ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİ KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erhan Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Nuriye Arslan Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erhan Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay sonrası geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve 7 gündür yaşam mücadelesi veren Nuriye Arslan, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın bugün öğle namazına müteakip Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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Eşi tarafından başından vurulan kadın 7 gün sonra hastanede öldü
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