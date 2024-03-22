Eşi tarafından öldürülen adam toprağa verildi

Olay, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki 3 katlı evin son katında meydana geldi. Evden silah seslerini duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingir aracılığıyla açtırdı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Uğur İşler'i vurularak öldürülmüş halde buldu. Polis, genç adamın eşi tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerine Melisa İşler'i yakalamak için çalışma başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken Melisa İşler, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Uğur İşler'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Kozan'a getirilen İşler'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kozan Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Melisa İşler ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.