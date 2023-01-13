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Giriş Tarihi: 13.1.2023 15:09

Eşi tarafından öldürülen Kıymet'in cenazesini kimse almadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, eşi Şafak Budak'ın tabancayla vurduğu Kıymet Budak'ın (35) cenazesi, teslim alınmayınca, savcılık talimatıyla belediye tarafından 'kimsesiz' statüsünde kent mezarlığında defnedildi.

DHA
Eşi tarafından öldürülen Kıymet’in cenazesini kimse almadı

Olay, geçen yıl 23 Aralık gecesi, Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Kıymet Budak, restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabancayla vuruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Budak'ın eşi Şafak Budak ile onun ağabeyi N.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde; Şafak Budak'ın, eşiyle konuşurken tabancasını çıkarıp ateş ettiği anlar yer aldı.



'KENDİME HAKİM OLAMADIM'
Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, ifadesinde, "Evlendikten sonra İran'a taşındık. Bir süre sonra İran'da yapamayıp tekrar Kocaeli'ne dönmeye karar verdik. Buraya geldikten sonra eşimle aramızda problemler başladı. Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, 2 el ateş edip öldürdüm" dedi.

SAVCILIK İZNİYLE BELEDİYE DEFNETTİ
İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin morgdan alınması için aradan geçen süreye rağmen ailesi veya yakınları tarafından başvuru yapılmadı. Budak'ın cenazesi, 15 gün resmi bekleme süresinden sonra savcılığın izniyle belediye ekiplerince polis nezaretinde Kocaeli Kent Mezarlığı'nda 'kimsesiz' statüsünde toprağa verildi.

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Eşi tarafından öldürülen Kıymet'in cenazesini kimse almadı
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