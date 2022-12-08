Eşi tarafından öldürülen Mihriban’ın babası: Bu adam evime gelip katliam yapacaktı!





'BOŞANMAK İSTEMİYORDUM'

Tutuklu sanık Metin Şengil, Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Şengil'in yanı sıra, Mihriban Altürk'ün ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Olayda yaralanan Mihriban Altürk ve Metin Şengil'in 8 yaşındaki kızları T.Ş. ise pedagog eşliğinde SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Sanık Metin Şengil hakkında okunan iddiaların ardından savunma yaptı. Şengil, eşi ile birbirlerini sevdiğini ve ailesine çok düşkün olduğunu, pişman olduğunu belirterek, "Pişmanım. Birbirimizi sevdiğimize ve çocuklarıma düşkün olduğumu herkes biliyor. 2019 da eşim ile birlikte doktora geldik. Eşim hastanede tedavi görürken daha önceden tanıdığım bir adamı, eşimin ablası ile birlikte eşimin bulunduğu odada gördüm. İlk kavgamız orda başladı. Daha sonra aynı adamı evimizde gördüm. Hastanedeyken eşimin abisi geldi kendi evine götürdü. Akrabalarımız bizi barıştırmak için kayınpederim ile bir araya getirdiler. Toplandığımız evde kayınpederim bana saldırdı. Uludere'de herkesi araya soktum boşanmamak için. Eşimi sevdiğim için boşanmak istemiyordum. Beni tehdit ettiler. Mecbur kaldım" diye konuştu.

Çekişmeli boşanmak yerine eşi tarafından şantaj ile anlaşmalı boşanmaya karar verdiğini iddia eden Şengil, Antalya'da çalıştığı sırada eşi tarafından Uludere'ye çağrıldığını söyledi. Şengil, Bayram alışverişi yaparak çocuklarına hediye aldığını ve bu hediyeleri onlara vermek için evlerine doğru gittiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Eşim ile ablasını tarım müdürlüğünün orada gördüm. Eşimin kardeşini görmedim. Görseydim araçtan inmeyecektim. Eşimin beni tuzağa düşüreceğini bilmiyordum. Eşimle, zorla kaçırıyormuşum gibi yapmayı planladık. Eşimi vurma gibi bir isteğim olsaydı uzaktan ateş ederdim. Ses mermilerini önce taktığımı sanıyordum ama gerçek mermileri önce takmışım. Aramızda 2-3 metre vardı. Aramızda tartışma çıktı. Av tüfeğinin kemeri tetiğe takıldı. Tartışma sırasında silah 3 el ateş aldı. İlk patlamada kızım yaralandı. Eşim vurulduktan sonra panikledim olay yerinden kaçtım. Olaydan sonra hastanenin arkasından eşim ve kızımın durumlarını merak ettim. Durumlarının iyi olduğunu öğrendikten sonra ortadan kayboldum. 3 gün sonra eşimin vefat ettiğini öğrendim. Ondan sonra da teslim olmaya karar verdim."