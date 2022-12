Eşi tarafından öldürülen Mihriban’ın babası: Bu adam evime gelip katliam yapacaktı!

'ANNEME 2 DEFA SIKTI'

Kızları T.Ş. ise pedagog eşliğinde SEGBİS üzerinden mahkeme heyeti tarafından dinlendi. T.Ş., "Ben, annem, teyzem ve kardeşim çarşıya gidiyorduk. Sonra silah sesleri geldi. Ben ve annem yaralandık. Silahın nasıl patladığını bilmiyorum. Babam arabadan indiğinde elinde silah vardı. Ben kaçarken yaralandım. Annem de kaçtı. Babam peşimizden geldi. Sonra tekrar silah sesi geldi. Babam ilk önce benim peşimden geldi sonra annemin peşine takıldı. Anneme 2 defa sıktı" dedi.





'HER SEFERİNDE KIZIMI DÖVÜYORDU'

Öldürülen Mihriban Altürk'ün babası Abdülkerim Altürk, Metin Şengil'in yalan söylediğini ileri sürerek şunları anlattı:

""Kızıma köle muamelesi yapıyordu. Metin'in bütün söyledikleri yalan. Kızım 8 defa eve geldi. 5 defa şikayette bulundu. Her seferinde kızımı dövüyordu. Her seferinde Kuran'a el basıyordu. Ben her seferinde kızıma yuvanı bozma, diyordum. Geri kocasının yanına gönderiyorduk. Emniyet mensupları bana kızını zorla gönderirsen kızını sığınma evine göndereceğiz, deyince ben de kızımı en büyük oğlumun evine gönderdim. 10-11 Nisan da kızım ve Metin avukata gidip anlaşmalı boşanmak için başvurdular. 28 Nisan'da boşanma kararı çıkacaktı. Bunun gibi psikopatların toplumda yeri yoktur. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu adam evime gelip katliam yapacaktı. Evimin 150 metre ilerisinde kızlarımla karşılaşmış. Orada bu olayı gerçekleştirmiştir. Metin'in ailesi ile olaydan 1,5 ay sonra kimse araya girmeden barıştık. Ama bundan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Okunan mütalaada, mağdurun öldürülmesi için daha önce hazırlık yapıldığı, silah temin edildiği, mağdurun evinde keşif yapıldığı, mağduru takip ettiği, mağdura yönelik kasten öldürmek suçunun işlendiği ve bu suçtan cezalandırılması istendi. Ayrıca tutukluluk halinin devamı istendi. Mütalaanın okunması ardından mahkeme heyeti, Metin Şengil'in tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için bir sonraki duruşmayı 27 Ocak'a erteledi.