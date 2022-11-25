Eşi tarafından öldürülmüştü! 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırıp sonrasında şikayetinden vazgeçmiş

Konya'nın Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi yolu üzerinde bulunan Aslım yaylası mevkiinde dün yaşanan olayda Fadime Dağlı cip içerisinde göğsünden vurulmuş halde eşi Mehmet Dağlı ise dışarda aracın önünde tabanca ile vurulmuş ölü olarak bulundu. Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri Mehmet Dağlı'nın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

6 AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞ

Olayla ilgili ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. 4 çocuk annesi Fadime Dağlı'nın 2 yıl önce Çumra Cumhuriyet Savcılığına giderek eşi hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Şikayet üzerine Mehmet Dağlı hakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi. Ancak 1 ay sonra tekrar savcılığa giden Fadime Dağlı'nın eşi ile barıştığını söyleyerek şikayetini geri çektiği, bunun üzerine de uzaklaştırma kararının kaldırıldığı öğrenildi. Mehmet Dağlı hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlardın da soruşturma yürütüldüğü belirtildi.