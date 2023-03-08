Eşi tarafından öldürülmüştü! Yeliz Gültaş toprağa verildi

Olay, dün sabah Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Muhammer Gültaş ile boşanma aşamasında olduğu Yeliz Gültaş arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi eşini 10 yerinden bıçakladı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Yeliz Gültaş'ı özel hastaneye kaldırdı. Gültaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yeliz Gültaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi gasilhanesinden alınarak Altınordu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne getirildi. Gültaş için Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yeliz Gültaş, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Olaydan 1 gün önce Muhammer Gültaş'ın "4 kişiyi öldüreceğim" demesi üzerine 16 yaşındaki kızının, annesini arayarak, babasının sözlerini söylediği öğrenildi. Bu nedenle Muhammer Gültaş'ın kızını dövmesi üzerine Yeliz Gültaş'ın, çocuğunu almak için Zonguldak'tan Ordu'ya geldiği belirtildi. Yeliz Gültaş ile eşi Muhammer Gültaş'ın 13 Mart'ta boşanma davası olduğu öğrenildi.Öte yandan olay sonrası motosikletiyle kaçan Muhammer Gültaş'ı yakalamak için jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Gültaş'ın izini süren ekipler, kaçtığı motosikleti Erenli Mahallesi'nde, evinden 30 kilometre uzaklıktaki yol kenarında terk edilmiş buldu. Ekipler, Gültaş'ı yakalamak için bölgede iz takip köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.