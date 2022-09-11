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Giriş Tarihi: 11.9.2022 11:11

Eşi tarafından vahşice öldürmüştü! Dilek, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Murat Karaman'ın tabanca ile öldürdüğü Dilek Karaman'ın cenazesi, toprağa verildi.

DHA
Eşi tarafından vahşice öldürmüştü! Dilek, son yolculuğuna uğurlandı

Özel bir hastanede laborant olan Dilek Karaman ile Murat Karaman, bir süre önce boşanma kararı alıp, ayrı yaşamaya başladı. Bu süreçte boşanma davası da açıldı. Dilek Karaman, 9 Eylül'de doğum günü olan oğlunu almak için Murat Karaman'ın Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada taraflar tartıştı, çıkan kavgada Murat Karaman tabanca ile Dilek Karaman'a ateş açtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, işlemleri için ambulansla morga götürüldü. Dilek Karaman'ın ailesine teslim edilen cenazesi, dün Silifke ilçesinde toprağa verildi. Cinayetin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk Murat Karaman da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Eşi tarafından vahşice öldürmüştü! Dilek, son yolculuğuna uğurlandı
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