Eşi tarafından vurulan kadın taksiyle polis merkezine sığındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde yolda yürüyen Meltem E, ayrı yaşadığı ve boşanmak üzere dava açtığı eşi K.E ile Lale sokak üzerinde karşılaştı. K.E tarafından sözlü hakarete uğrayan ve tehdit edilen Meltem E, tartışmanın büyümesi üzerine K.E tarafından tabancayla vuruldu. K.E olay yerinden kaçarken, kolundan yaralanan talihsiz kadın sokaktan geçen bir ticari taksiye bindi. Takip edilip öldürülme korkusu yaşayan kadın, Taksi şoföründen, en yakın polis merkezine gitmesini istedi. Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine yaralı olarak gelen kadın içeriye girerek polise sığındı.

Ekipler, yaralı kadının tedavisi için Polis merkezine sağlık ekiplerini çağırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Meltem E, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilerek tedavi altına alındı. Meltem E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis kaçan şüpheli K.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.