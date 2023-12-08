Haberler Yaşam Haberleri Eşi tarafından yakılan kadın hastanede öldü
Giriş Tarihi: 9.12.2023

Eşi tarafından yakılan kadın hastanede öldü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eşi tarafından yakılan kadın hastanede öldü
Adana'da boşandığı eşi Muhammet G. (57) tarafından ateşe verilen evde yanarak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Fadime Korkusuz (41) tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra hayatını kaybetti. Olay 2 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet G., tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz'la tarlada kendini aldattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Oğlu E.G.'yi (17) alışveriş için markete gönderen Muhammet G., iddiaya göre, yanıcı maddeyle evi ateşe verdi. Eve giren ekipler, yanarak ağır yaralanan Fadime Korkusuz'u banyoya sığınmış halde buldu. Vücudunda 1. derece yanıklar oluşan Fadime Korkusuz, entübe edildi. Hastanede yoğun bakımda 36 gündür tedavisi süren Korkusuz, doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
SON DAKİKA | BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' açıklaması: Bunun sonuçları çok yıkıcı olur
Son dakika | ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bölgesel devletler sorunu sahiplenmeli!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vladimir Putin, 2024'te aday olacak mı? Dünyaya ilan etti!
Son dakika haberi: Zorlu karşılaşmada kazanan Galatasaray! Cimbom, Adana Demirspor maçı sonrası liderliği ele geçirdi
Antalya'da kahreden kaza! Anne ve oğlu feci şekilde hayatını kaybetti
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz
Finansal İstikrar Komitesi sonrası Bakanlıktan açıklama: Rezervlerde güçlü artış vurgusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşi tarafından yakılan kadın hastanede öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA