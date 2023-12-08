Eşi tarafından yakılan kadın hastanede öldü

Adana'da boşandığı eşi Muhammet G. (57) tarafından ateşe verilen evde yanarak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Fadime Korkusuz (41) tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra hayatını kaybetti. Olay 2 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet G., tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz'la tarlada kendini aldattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Oğlu E.G.'yi (17) alışveriş için markete gönderen Muhammet G., iddiaya göre, yanıcı maddeyle evi ateşe verdi. Eve giren ekipler, yanarak ağır yaralanan Fadime Korkusuz'u banyoya sığınmış halde buldu. Vücudunda 1. derece yanıklar oluşan Fadime Korkusuz, entübe edildi. Hastanede yoğun bakımda 36 gündür tedavisi süren Korkusuz, doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti.