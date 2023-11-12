Eşi ve 3 çocuğunu katlettiği silahla intihara kalkıştı

İstanbul Beyoğlu'nda karısı ve 3 çocuğunu katleden şahıs ardından intihara kalkıştı. Korkunç olay, Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Özgür ve Sevilay Nayman çiftinin yaşadığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri girdikleri evde Özgür Nayman'ı ağır yaralı olarak buldu. Kan gölüne dönmüş evde ayrıca Sevilay Nayman ile çocukları Özgür Buğra Nayman (9), Hezdar Alaz Nayman (7) ve Çınar Ali Nayman'ın cansız bedenleri bulundu. Hastaneye kaldırılan Özgür Nayman'ın (33) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.