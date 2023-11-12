Haberler Yaşam Haberleri Eşi ve 3 çocuğunu katlettiği silahla intihara kalkıştı
Giriş Tarihi: 13.11.2023

Eşi ve 3 çocuğunu katlettiği silahla intihara kalkıştı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Beyoğlu'nda karısı ve 3 çocuğunu katleden şahıs ardından intihara kalkıştı. Korkunç olay, Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Özgür ve Sevilay Nayman çiftinin yaşadığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri girdikleri evde Özgür Nayman'ı ağır yaralı olarak buldu. Kan gölüne dönmüş evde ayrıca Sevilay Nayman ile çocukları Özgür Buğra Nayman (9), Hezdar Alaz Nayman (7) ve Çınar Ali Nayman'ın cansız bedenleri bulundu. Hastaneye kaldırılan Özgür Nayman'ın (33) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Doğu Akdeniz'de düşen ABD'ye ait hava aracında 5 asker öldü
İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYON TL'LİK SORU
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İsrail vahşete doymuyor! Ameliyathane ve doğumhaneyi vurdular
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ey Netanyahu gidicisin, Gazzeli bebeklerin ahı yanına kalmaz
Son dakika haberleri: Adana’da kazanan yok! Fenerbahçe zor deplasmandan 1 puanla ayrıldı…
BM kuruluşlarından ortak açıklama: Gazze için acil uluslararası eylem çağrısı yapıyoruz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Dünyanın en uzun boylu kadını! Uçağa binsin diye öyle bir şey yapıldı ki, gören hayret ediyor...
Dünya şokta! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşi ve 3 çocuğunu katlettiği silahla intihara kalkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA