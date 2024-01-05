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Giriş Tarihi: 5.1.2024 22:19

Eşi ve 5 çocuğu kanalda boğulan şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’da yaklaşık 8 ay önce kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu eşi ve 5 çocuğu hayatını kaybeden şahıs, "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA
Eşi ve 5 çocuğu kanalda boğulan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Mayıs 2023 tarihinde Şanlıurfa'da meydana geldi. Hasan Çetin'in kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil, misafirlik için gittikleri kırsal mahalleden dönerken Göbeklitepe yolu üzerinde bulunan sulama kanalına devrildi. Otomobilden çıkan sürücü Hasan Çetin, hafif yaralı olarak kurtulurken eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) ise boğularak hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Hasan Çetin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

AİLE "CİNAYET" DEDİ

Eşi ve 5 çocuğu ölen Hasan Çetin, bu süre içerisinde başka bir kadınla evlendi. Hayatını kaybeden Özlem Çetin'in ailesi, bir televizyon programına katılarak olayın kaza olmadığını iddia etti. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hasan Çetin'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, yeni deliller elde ederek Hasan Çetin'i dün gece saatlerinde savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Eşi ve 5 çocuğu kanalda boğulan şahıs tutuklandı
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