Eşi ve 6 yaşındaki kızıyla gelip dolandırdı! Anlattığı her şey yalan çıktı!

İzmir'de e-ticaret işiyle uğraşan 42 yaşındaki Burcu Akar, ev satışı sırasında geçtiğimiz Ekim ayında Ertan Çavdur ile tanıştı. Çavdur eşi ve 6 yaşındaki kızı ile Akar'ı ve annesini ziyaret ederek güven oluşturdu. Zaman zaman telefonla da arayıp Akar ile iletişimi hiç koparmayan Çavdur, iddiaya göre kendini gümrük memuru olarak tanıttı. Çavdur gümrükten uygun fiyatlı sigara temin edebileceğini söylediği Akar da ilk etapta 9 karton sigara istedi. Çavdur'a 9 karton sigara karşılığında 3 bin 360 lira ödedi. Sigaraları teslim edince Çavdur'a güveni biraz daha artan Akar, aynı yöntemle kozmetik ürünü, cep telefonu getirmesini istedi.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Ertan Çavdur, Burcu Akar'dan getireceğini iddia ettiği uygun fiyatlı cep telefonu ve sigara karşılığında 380 bin lira para aldı. Parayı alan Çavdur ürünleri getirmezken, para iadesi de yapmadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Burcu Akar soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Akar, Çavdur hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu.

İZMİR'DE DOLANDIRMADIĞI KALMADI!

Şüpheli Çavdur hakkında 'İzmir'de dolandırmadığı kalmadı' başlıklı uyarı amaçlı sosyal medya hesabı bile oluşturulduğu ortaya çıktı. Hesapta Ertan Çavdur ile mağdurlar arasındaki telefon konuşmaları yer alıyor.

MAĞDUR KADIN SABAH'A KONUŞTU

SABAH'a konuşan Burcu Akar, "Ev satışı sırasında tanıştık. Eşi ve 6 yaşındaki kızı ile birlikte ev ziyaretimize geldi. Güven oluşturdu. Kendisini gümrük memuru olarak tanıttı.

Ancak sonradan böyle bir işi olmadığını öğrendim. Gümrükten uygun fiyatlı sigara ve cep telefonu getirebileceğini söyledi. 9 karton sigarayı söylediği gibi getirerek güven kazandı.

Ancak sonradan verdiğim 380 bin lira parayı aldı ve karşılığında hiçbir şey getirmedi. Sürekli bizi oyaladı. Bizim gibi başkalarını da dolandırmış. Başka bir kişiyi 700 bin lira dolandırmış. Çok sayıda mağdur var. Bu kişinin bir an önce yakalanıp en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.