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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Eşi ve baldızını öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşi ve baldızını öldürdü
İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan Ferhat B., küçük kızının gözü önünde tartıştığı eşi ve baldızını bıçaklayarak öldürdü.
Olay dün saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'ndeki bir apartmanın dubleks dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat B., kızını bir odaya kitledikten sonra tartıştığı baldızı F. Z. K.'yı evin üst katında defalarca bıçakladı. Daha sonra alt kata inen zanlı, mutfaktaki eşi Vildan B.'yi de bıçaklayarak öldürdü. Cani koca kızını da alıp evi terk ederken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kız kardeşin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Ferhat B.'nin peşine düştü. Kızıyla fotoğraf çektirdikten sonra kuaföre emanet eden cani koca, bu arada cesetlerin resmini de sosyal medya hesabından paylaştı. Aynı anda bıçakla kendisine de zarar veren Ferhat B., kısa sürede polis tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan Ferhat B, tedaviye alındı.

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Eşi ve baldızını öldürdü
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