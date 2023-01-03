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Giriş Tarihi: 3.1.2023 01:27

Eşi ve çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada evi ateşe verdi

İHA
Eşi ve çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Devirhan Çıkmazı'nda ikamet eden G.A. ile eve gelen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada kapılarını kilitlediği evi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, M.A.'yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu M.A. kapıyı açarken, itfaiye ekipleri de evde çıkan küçük çaplı yangını söndürdü.

M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, eşi G.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eşi ve çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi
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