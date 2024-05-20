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Giriş Tarihi: 20.5.2024 22:44 Son Güncelleme: 20.5.2024 23:57

Eşi ve çocuklarının kanalda boğularak ölmelerine sebep olmuştu: O cani için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi!

Şanlıurfa’da 5 çocuğunu ve eşini kanalda öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Hasan Çetin için Cumhuriyet Savcısı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eşi ve çocuklarının kanalda boğularak ölmelerine sebep olmuştu: O cani için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi!

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan bir sulama kanalında 6 Mayıs 2023'te meydana gelmişti. Sulama kanalına düşen otomobilde anne ve 5 çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olay sonrası eşinin ailesi tarafından 'cinayet' iddiaları üzerine 2 kere gözaltına alınıp tekrar bırakılan Hasan Çetin, 5 çocuğunu ve eşini öldürmekten tekrar tutuklandı.

Cumhuriyet Savcısı, Hasan Çetin için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Hasan Çetin 5 çocuğunu ve eşini öldürdükten sonra 5 ay sonra çocukların boğulduğu otomobili gelin arabası yaparak evlenmişti.

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Eşi ve çocuklarının kanalda boğularak ölmelerine sebep olmuştu: O cani için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi!
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