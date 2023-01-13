Eşi ve çocuklarıyla tartıştı! Üstüne benzin dökerek kendini ateşe verdi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde yaşanan tartışmadan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren 55 yaşındaki Bubo Taş, ağır yaralandı. Olay, gece Ofis Mahallesi'nde meydana geldi. Bubo Taş, evde yaşanan bir tartışmadan sonra evin bahçesinden, benzin alarak geri döndü. Taş, daha sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Yangını fark eden ev sakinleri, alevler içinde kalan Taş'a müdahale etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri ise Taş, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Bubo Taş hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.