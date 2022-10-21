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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Eşi ve kayınpederini vurup intihar etti

Eşi ve kayınpederini vurup intihar etti
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde polis memuru Serkan Eke, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun'un içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu. Eke ile eşi ve kayınpederi, araçlarından inerek tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada Serkan Eke, önce eşini ve kayınpederini, ardından kendisini tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis memuru Eke'nin özel harekâtta görev yaptığı, 1 ay önce şark görevinden döndüğü belirtildi. Çiftin iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

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Eşi ve kayınpederini vurup intihar etti
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