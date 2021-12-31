Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi hayatını kaybetti!

17 Aralık'ta Eski eşi Cemile Başçı (27) ile kayınvalidesi Kadriye Başçı'yı (54) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan 29 yaşındaki Seyfettin Değer, Mardin Devlet Hastanesin Yoğunbakım Ünitesinde tedavisine devam ediliyordu.

Yaklaşık 14 gündür yoğunbakımda olan Seyfettin Değer, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Değerin cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınarak Kızıltepe ilçesinde defnedilecek.

OLAY

17 Aralık akşamı saat 21.00 sıralarında Artuklu ilçesi Yalım Mahallesinde yaşandı.

Seyfettin Değer, eski eşi Cemile ve kayınvalidesi Kadriye Başçı'nın evine gelerek bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Değer, belindeki ruhsatsız tabancasıyla eski eşi Cemile ile annesi Kadriye Başçı'ya kurşun yağdırdı. Değer, aynı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti.