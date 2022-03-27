Eşi ve kızını öldürüp 4 gün sonra teslim oldu

Erzurum'da, 4 gün önce eski eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu'nu (30) bıçakla öldüren Erdal Kızıloğlu (51), dün polise giderek teslim oldu. Olay, merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu, dün saat 17.00 sıralarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 4 gün önce eski eşi ve kızını öldürdüğünü söyledi. Kızıloğlu'nun itirafı üzerine harekete geçen ekipler, Yıldızkent semtindeki eve gitti. Eve giren polis ekipleri, Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun çürümeye başlayan cesetleriyle karşılaştı. Anne-kızın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken baba Erdal Kızıloğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.