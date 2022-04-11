Haberler Yaşam Haberleri Eşi ve oğlunu katletmişti! Beyin ölümü gerçekleşti
Giriş Tarihi: 11.4.2022 13:29

Eşi ve oğlunu katletmişti! Beyin ölümü gerçekleşti

DHA
Eşi ve oğlunu katletmişti! Beyin ölümü gerçekleşti

Balıkesir'de uyuşturucu kullanıp silahla eşi Bilge Akça (33) ve oğlu Muhammet Tahir'in (4) ölümüne neden olan, kızı E.A. (11) ile yaralı kurtulan Fatih Akça'nın (40) hastanede beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı.

Susurluk ilçesi kırsal Kurucuk Mahallesi'nde 2 Nisan'da yaşanan olayda, hayvan besicisi ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan Fatih Akça, eşi Bilge Akça ile tartıştı. İddiaya göre, Fatih Akça, uyuşturucu alıp tabancayla intihara kalkıştı, eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar, Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti. Anne ve oğlu, olay yerinde öldü. Yere düşen Fatih Akça, ayağında platin olduğundan tabancaya ulaşamadı ve bu kez de yatağın altındaki tüfekle intihara kalkıştı. Kızı E.A. engel olmaya çalışınca tüfekten çıkan saçmalar ikisine de isabet etti. Kollarından yaralanan babayla kızı Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay sırasında evden kaçtığı belirtilen çiftin oğulları A.A.'yı (8) bulup yakınlarına teslim etti. Anne ile oğlunun cenazesi Dereköy Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi. Tedavisi tamamlanan E.A. ile A.A., Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

BÖBREK VE KARACİĞERİ BAĞIŞLANDI

Fatih Akça, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi sırasında gerçekleşen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Akça, sonra da entübe edildi. Akça'nın dün gece de beyin ölümü gerçekleşti. Yakınlarının organlarının bağışlanması kararı verdiği Fatih Akça'nın 2 böbrek ve karaciğeri, nakil işlemleri için Düzce ve Bursa illerine gönderildi. Akça'nın cenazesinin Susurluk'ta defnedileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’li belediye milletin parasını iç etmiş! Denetim raporuyla ortaya çıktı
Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm
Son dakika: Dev derbiden Fenerbahçe galip ayrıldı! Son 8 maçta 7. galibiyet
Ünlü doktoru öldüren at bakıcısının ifadesi ortaya çıktı! "Hedef gözetmeden ateş ettim"
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi? Flaş açıklamalar: ''İntihar ettiğine inanmıyorum çünkü...''
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son dakika | Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
Pakistan'da Imran Khan destekçileri sokaklara döküldü
Yangın mağdurlarına bayram müjdesi! Devletimiz 9 ayda yeni ev yaptı
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşi ve oğlunu katletmişti! Beyin ölümü gerçekleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA