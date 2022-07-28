Eşi ve sevgilisini öldüren kocanın vurduğu anne de yaşama tutunamadı





Yapılan çalışmalarda Erdal Yalçın'ın, Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ise ardından 1 el ateş edip tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancayla 3 el daha ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.



15 GÜN SONRA ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Olay günü ağır yaralı olan anne Gülperi Aksoy, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Aksoy'un tedavileri devam ederken, yaklaşık 15 gün sonra acı haber geldi. Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı olayda böylelikle ölü sayısı 3'e yükseldi.