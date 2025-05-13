Eşi ve yakınları tarafından darp edildi, daha sonra hayatını kaybetti: 8 gözaltı!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mehmet Saki Pehlivan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü de Pehlivan'ın ambulanstan çıkarılırken, sedyeyle düşmesiyle ilgili idari soruşturma başlattı. Ayrıca, Mehmet Saki Pehlivan'ın, eşinin ve yakınlarının binaya giriş görüntüleri de kameraya yansıdı.