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Giriş Tarihi: 6.12.2022 12:58

Eşi ve yeğenini öldürüp intihar etmişti: 3 kişi toprağa verildi

Hakkari'de dün yasak aşk katliamı yaşanmıştı. Seyfettin Ç., eşi Evin Ç. (35) ve doktor yeğeni Hasan Ç'yi (32) öldürüp intihar etmişti. 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

DHA
Eşi ve yeğenini öldürüp intihar etmişti: 3 kişi toprağa verildi

Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında Seyfettin Ç., geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'yi tabancayla vurdu. Seyfettin Ç., ardından namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfettin Ç. ve Evin Ç. çifti de kurtarılamadı.


Otopsileri tamamlanan 3 kişinin cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'na getirilen cenazeler, burada aileleri ve yakınları tarafından yan yana toprağa verildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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Eşi ve yeğenini öldürüp intihar etmişti: 3 kişi toprağa verildi
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