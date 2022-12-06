Eşi ve yeğenini öldürüp intihar etmişti: 3 kişi toprağa verildi

Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında Seyfettin Ç., geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'yi tabancayla vurdu. Seyfettin Ç., ardından namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfettin Ç. ve Evin Ç. çifti de kurtarılamadı.