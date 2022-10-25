Eşi vefat etmiş kadınlara 300.000 TL konut desteği! Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verileceği açıklandı. Bu müjdeli haberle beraber binlerce vatandaş verilecek destek ödemelerine dair detayları "Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Destek programıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tüm detayları kamuoyuna duyurdu. Peki, Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar.
Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini bildirdi.
YENİ SOSYAL YARDIM MÜJDESİ
Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verilecek. 607 milyon TL bütçeli destekle 2023 konut temin edilecek.
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA KONUT DESTEĞİ SAĞLANACAK!
Destek programıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şunları söyledi:
"Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nı (SYDV) bilgilendirdik. "
"Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor."
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA 300 BİN TL KONUT DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olan kadınlar yararlanacak.
Destekten yararlanacakların konutların yapıldığı ilde ikamet etmesi gerekecek.
Sosyal Konut Projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek alınmamış olması gerekecek.
Destek programına sadece TC vatandaşları başvurabilecek.