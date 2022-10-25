Eşi vefat etmiş kadınlara 300.000 TL konut desteği! Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği nedir, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

"Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor."

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA 300 BİN TL KONUT DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olan kadınlar yararlanacak.

Destekten yararlanacakların konutların yapıldığı ilde ikamet etmesi gerekecek.

Sosyal Konut Projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek alınmamış olması gerekecek.

Destek programına sadece TC vatandaşları başvurabilecek.