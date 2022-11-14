Eşi yoğun bakımda kendisi kulağından yaralandı...“Aramızda 2 metre vardı bana bir şey olmadı şaşkınım”

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan patlamada eşi ile birlikte yaralanan Doğan Kılıç'ın tedavisi Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Sağlık durumu iyi olan Doğan Kılıç'ın eşi Ülker Kılıç'ın tedavisinin devam ettiği ve entübe halde sürecin devam ettiği belirtildi.

Beyoğlu İstiklal caddesinde yaşanan patlamada yaralananların tedavisi devam ediyor. Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi olan Doğan Kılıç eşiyle birlikteyken patlamanın olduğunu söyledi. Gezmeye gittiklerini belirten Kılıç; "Eşim ve 2 arkadaşımızla yemek yedik yürüyorduk. Ben bir kaç adım öndeydim. Patlama oldu, kulaklarım etkilendi. Eşime baktım bilinci açıktı ama başına bir parça isabet etmişti. Ambulansla hastaneye götürdüler. Gece bir ameliyat olmuş. Arkadaşımın eşi de yoğun bakımda onunla yüzünde yanık oluşmuş Bağcılar Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Biz olay yerine çok yakındık. Bana nasıl bir şey olmadı bende bilmiyorum. Aramızda 2 metre vardı. Sesi duyar duymaz eğildim ben. Orda burada yaralılar vardı kaos vardı. Doktorlar eşim için yoğun bakımda ama durumu pozitif dediler" ifadelerini kullandı.