Esila Ayık’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ayık'ın herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi. İstanbul'da düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan 22 yaşındaki Esila Ayık, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 9 Mayıs'ta tutunlandı. Ayık hakkında sosyal medyada 'Tutuklu öğrenci kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık, bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" paylaşımları yapıldı.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu iddialar üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, paylaşımların gerçeği yansıtmadığı Ayık'ın 27 Nisan'da herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

'ALGI OLUŞTURMA ÇABASI'

Söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirmeye yönelik bir algı oluşturma çabası olduğu ifade edilen açıklamada, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan işlem başlatılacağı aktarıldı.