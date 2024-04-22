Esila entübe edildi

Kalp yetmezliği teşhisiyle hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor. 5.5 yıldır Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi yaklaşık 1 senedir yatarak tedavi görüyor. 20 gün önce durumu ağırlaşan Esila, yoğun bakıma alınarak ECMO cihazına bağlandı ve entübe edildi. Esila'nın acilen kalp nakline ihtiyacı olduğunu söyleyen anne Zeynep Tüfekçi, kızı için organ bağışı çağrısını yineledi.Geçtiğimiz hafta Bursa'da hayatını kaybeden Melek Karakaş'ın (21) kalbinin nakil listesinde 1'inci sırada olan Esila'ya nakledilmesinin planlandığı ancak kan grubu farklılığı nedeniyle Esila'ya nakil yapılamadığı, Karakaş'ın kalbinin Emin Furkan Aslan'a (15) nakledildiği öğrenildi. Esila'nın annesi Zeynep Tüfekçi, "Makineye bağlandı ama tam solunum işlevi olmadı. Entübe edildi. Acilen kalp nakli olması lazım. Organ bağışının ailenin imzasına gerek olmadan zaman kaybı olmaksızın yapılması için imza kampanyası başlatmıştık. Organ naklinde zamanın önemi çok büyük. Organ, toprakta çürüyeceğine bir çocuğa hayat verebilir, hatta anne-babalara can" dedi.