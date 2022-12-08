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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Esila hayalindeki saçlara kavuştu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Esila hayalindeki saçlara kavuştu
Gaziantep'te yaşayan ve 1.5 yıldır halk arasında saçkıran olarak bilinen Alopesi Areata hastalığı ile mücadele eden 11 yaşındaki Esila Aktürk, birçok sağlık kurumuna gidip farklı tedaviler görse de sorununa çare bulamadı. Tam ümidini kaybetmişken özel bir hastanede Dermatoloji Uzmanı Dr. Sait Mavi'nin uyguladığı Saçlı Deri Fototerapisi (ışık tedavisi) ve ilaçlı tedavi yönteminin ardından saçlarına kavuştu. Tedaviye başladığında tek bir saç telinin bile olmadığını söyleyen Esila Aktürk, "Bu tedavide çok sabırlı olmak gerekiyormuş. 6 ay tek bir saç teli için bekledim. 6 ay sonunda da saçlarım çıkmaya başladı. Şu an çok ama çok mutluyum. Bu hastalıkla mücadele edenler ümidini kaybetmesin" dedi. Esila'nın annesi Rahime Aktürk ise, "Tedavi olumlu yanıt verdiği için ve kızım saçlarına kavuştuğu için çok mutluyuz. Bu süreçte sabırlı olmanın tedavi sürecinde ne kadar önemli olduğunu anladık" diye konuştu.

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Esila hayalindeki saçlara kavuştu
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