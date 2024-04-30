Kalp nakli sonrası hayatını kaybeden Esila, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 5,5 yıldır tedavi gören Tüfekçi, 2 hafta önce Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ECMO (kalbin veya akciğerin işini geçici olarak devralarak, hastaya yaşam desteği sağlayan yaşam destek sistemi) cihazına bağlandı.

Donörün bulunması ile ameliyata alınan Esila Tüfekçi 9,5 saatlik ameliyatın ardından doktorların 48 saatlik sürede hayata tutunması gerektiği belirtilmesinin ardından ameliyattan çıkan Esila hayata tutunamadı.

48 SAAT SÜRE VERİLDİ

Kalp naklinin ardından doktor 48 saat süre vererek kalbin uyum sağlama süresi olarak belirtmişti. Genç kızın yeni kalbinin uyum sağlamaması sonucu hayatını kaybetti. Anne Zeynep Tüfekçi 5,5 yıldır hastane köşelerinde olduklarını kızının kendisini hiç üzmediğini belirterek, "Esila ikiz çocuklarımızdan biri, gribal hastalık sonrası kalp yetmezliği konmuştu ve uzun süredir tedavi görmekteydi. Kalp bulunmasının ardından yapılan ameliyat ile uyum beklerken maalesef kızımı kaybettik. Ben kızımdan razıyım, bizi hiç üzmedi" dedi.

RİZESPOR FORMASI SARILDI

Rize Sahil Camiinde kılınan öğle namazının ardından cenaze namazı kılının Esila Tüfekçi nin cenazesine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, kaleci Gökhan Akkan bazı sporcular katıldı. Rizespor alt yapı hocası olan baba Hakan Tüfekçi ise göz yaşlarını tutamadı. Cenaze namazının ardından Esila doğduğu yer olan Derepazarı ilçesi Erik Limanı Mahallesinde toprağa verildi.