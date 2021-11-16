Esila’nın hayali gerçek oldu

Öğretmenleri tarafından kura ile herhangi bir ilin yöneticilerine mektup yazma ödevi verilen Kayseri Hasan Polatkan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Esila Polat'ın kurasında Nevşehir Valiliği çıktı.

Bunun üzerine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e mektup yazarak balona binmek ve kendisini görmek istediğini ifade eden Esila'nın mektubu cevapsız kalmadı.

Minik Esila'nın mektubunu okuyan Vali Becel, Esila ve ailesini Nevşehir'e davet ederek balon hayalini gerçekleştirdi.

Balona bindikten sonra Esila, babası Yusuf, annesi Özlem ve kardeşi Mustafa Polat'ı makamında ağırlayan Vali Becel, ziyaretleri dolayısıyla aileye teşekkür ederek hediye verdi.

Geçen yıl NASA tarafından Hubble Uzay Teleskobunun 30. yılı için düzenlenen yarışmada yaptıkları karton teleskopla dereceye giren Esila Polat, Vali İnci Sezer Becel'e atık malzemelerden yaptığı savaş uçağını hediye etti.