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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Eşim çığlık çığlığa öldü

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Eşim çığlık çığlığa öldü

Sahte içki 5 can daha aldı. Eşini sahte içkiye kurban veren Fikret Havutçuoğlu “Eşim çığlık çığlığa öldü. Su şişesi içinde almış. Bilseydim aldırmazdım” dedi

İstanbul Avcılar'da yaşayan 4 çocuk annesi Dilek Havutçuoğlu (50), evinin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden içki aldı. Havutçuoğlu içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Görme kaybı yaşayan ve vücudunda şiddetli ağrılar yaşayan kadın, eşi Fikret Havutçuoğlu tarafından hastaneye kaldırıldı. Havutçuoğlu, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



'BİLSEYDİM ALDIRMAZDIM'
Eşinin geçen gün bir tekel bayisinden 25 TL vererek, pet şişe içerisinde sahte içki aldığını anlatan Fikret Havutçuoğlu, "Tekel bayisinden 25 liraya su şişesi içinde votka almış. Daha sonra 'Gözlerim görmüyor, ayaklarım üşüyor' dedi. Biz de hastaneye gittik. Kanı metil alkolle zehirlenen insanın diyalize bağlanması gerekiyormuş. Fakat eşime sadece hava verildi. Eşim çığlık çığlığa öldü. 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım. İnsan sevdiğini göz göre göre ölüme bırakır mı?" dedi. Aksaray'da yaşayan reklamcı Süleyman Çiğdem (56) ise geçen cuma günü evinde alkol aldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sahte içkiden fenalaştığını söyleyip yardım istedi. Eve giden sağlık ekipleri, Çiğdem'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakıma alınan Süleyman Çiğdem, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 59 yaşındaki Turgut Tilki, bir tanıdığından rakı satın aldı. İçkiyi içtikten bir süre sonra görme kaybı yaşayan Tilki kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tokat'ta ise bir otelde kalan S.Z. (51) sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ordu'nun Fatsa ilçesinde ise sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Yaşanan 5 ölümle birlikte son dönemde sahte içkiden ölenlerin sayısı 62'ye ulaştı.

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Eşim çığlık çığlığa öldü
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