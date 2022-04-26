Eşim intihar etti diyen katil koca tutuklandı

Cinayet Masası ekipleri Fatma Narman'ın hem göğsünden hem de kalçasından vurulması nedeniyle olayda cinayet şüphesi doğdu. Soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yalçın Narman ile olay yerine geldiklerinde kapıda olan kardeşi B.N'yi gözaltına aldı. Yalçın Narman, emniyette hiç bir soruya yanıt vermeyerek susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Yalçın Narman tutuklanırken, B.N. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.