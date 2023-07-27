Eşimi mutfakta asılı buldum diyen koca tutuklandı... İlk karısı da 9 yıl önce intihar etmiş

24 Temmuz'da Bağcılar, Yenimahalle'de yaşandı. İddiaya göre, polisi arayan bir kişi, "karım kendisini asarak intihar etmiş" diye bilgi verdi. İlçe ekipleri ve olay yeri inceleme uzmanlar adrese sevk edildi. Ekipler adrese ulaşınca, 22 yaşındaki Vesile B.'nin mutfakta asılı halde cesediyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapılırken, durumu polise bildiren İsmet B.'nin ifadesine de başvuruldu. İsmet B., ifadesinde şu ifadelere yer verdi. "Sabah saatlerinde eşim yanımdan kalkarak mutfağa gitti. Yarım saat sonra gelmemesi üzerine ben de mutfağa geçtim. İntihar ettiğini görünce polise haber verdim"

ESKİ KARISI DA BENZER ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

Polis ekipleri İsmet B.'nin vücudunun değişik yerlerinde çizilerin ve kesiklerin olduğu görünce durum şüpheli bulundu. Araştırmalarda, Vesile B'nin İsmet B.'nin ikinci eşi olduğu anlaşıldı. Kayıtlarda, şüpheli kocanın eski eşi Hülya B.'nin 22 Haziran 2014 tarihinde silahla intihar ettiği bilgisine ulaşıldı. İsmet B.'nin bu olay sonrasında 15 ay ceza yattığı öğrenildi. İsmet B.'nin eski eşinin de intihar etmesi olayı daha şüpheli hale getirdi. Bunun üzerine, İsmet B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kocanın, tedbir amaçlı tutuklandığı belirtildi.