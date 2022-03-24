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Giriş Tarihi: 24.3.2022 20:36 Son Güncelleme: 24.3.2022 21:51

Eşimi taciz etti deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adam böyle bıçaklanmış

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşimi taciz etti deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adam böyle bıçaklanmış

İstanbul Esenyurt’ta eşini taciz ettiğini öne sürdüğü zihinsel engelli Recep Ö.’yü darp edip bıçaklayan Servet K. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi cami önünde 15 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Zihinsel engelli Recep Ö. polise giderek bıçaklandığını söyledi. Yakınları eşliğinde alınan ifadesinde yolda yürüdüğü sırada daha önce tanımadığı 40'lı yaşlarda sakalı bir şahsın yanına gelerek küfürler ettiğini kendisinin karşılık vermediği ancak şahsın kendisini bıçaklayıp darp ettiğini söyledi. Şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili Esenyurt Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; olayın Yunus Emre Mahallesi 290 sokakta bulunan bir kasap önünde gerçekleştiği tespit edildi. Olay anına dair görüntüler izlendiğinde Recep Ö. isimli şahsın pastane önünde oturduğu sırada, bir bayan şahsın gelip sandalyeyi üzerine attığı ardından başka bir şahsın gelip olayı gerçekleştirdiği görüldü. Görüntülerin incelenmesi üzerine çalışmalarını derinleştiren Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin Bağdat K., Dilan K. ve Servet K. olduğu belirlendi.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt polisi adresini belirlediği şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Yunus Emre Mahallesinde bir adrese yapılan baskında Dilan K. ve Bağdat K. gözaltına alındı. Bıçaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen diğer şüpheli Servet K.'nın ise Çatalca'da olduğu öğrenilince ekipler şüpheliyi Çatalca'da gözaltına aldı.

Eşimi taciz etti deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adam böyle bıçaklanmış | Video


EŞİMİ TACİZ ETTİ

Şüpheli şahıslar ifadelerinde olayı doğrularken Recep Ö'nün Servet K.'nın eşi Bağdat K'yı taciz ettiği için olayın yaşandığını öne sürdüler. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde Recep Ö. sandalyede oturduğu sırada bir şahsın yanına gelip tartışmaya başladığı ardından gelen ikinci şahsın Recep Ö'yü darp edip bıçakladığı anlar saniye saniye görülüyor.

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Eşimi taciz etti deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adam böyle bıçaklanmış
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