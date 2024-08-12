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Giriş Tarihi: 12.8.2024 10:57 Son Güncelleme: 12.8.2024 11:01

Eşinden ayrı yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

İstanbul Avcılar’da eşinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Ersoy Demiralp (40), evinde ölü bulundu. İnceleme yapan Cumhuriyet savcısının şüpheli ölüm değerlendirmesi üzerine cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna gönderdi. Ersoy Demiralp’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eşinden ayrı yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

İstanbul Avcılar'da eşinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Ersoy Demiralp (40), evinde ölü bulundu. Firüzköy Ergül Sokak'taki tek katlı evine 10 Ağustos Cumartesi akşam saatlerinde gelen Ersoy Demiralp uyudu. Pazar günü oğlundan haber alamayan anne ve babası eve gitti. Demiralp'in hareketsiz yattığını gören anne ve baba polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demiralp'in hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme yapan Cumhuriyet savcısının şüpheli ölüm değerlendirmesi üzerine ceset Adli Tıp morguna götürüldü. Eşinden ayrı yaşayan ve 1 çocuk babası olan Demiralp'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

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Eşinden ayrı yaşayan şahıs evinde ölü bulundu
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