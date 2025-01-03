Eşinden ayrılıp gelen ablasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi. 37 yaşındaki Türkan F., Çanakkale'de yaşadığı eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldı ve baba evine geldi. Burada ailesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşamaya başladı. Farasat F. ablası ile sürekli çok geziyor ve açık giyiniyor diye tartışma yaşıyordu. Olay günü yaşanan tartışma bir anda kavgaya döndü.

ABLASINI DEFALARCA BIÇAKLADI

O sırada eline mutfak bıçağı alan Farasat F. ablası Türkan F.'yi defalarca bıçakladı. 8 yerinden yaralanan abla olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan kardeş ise, polisi arayarak kendisini ihbar etti. Polis ekipleri sağlık ekipleriyle olay yerine gitti ama kadın hayatını kaybetmişti.