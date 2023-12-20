Eşinden hediye geldi sandı, 370 bin liralık senedi imzaladı

Dolandırıcılar bu kez kargo görevlisi kılığında sahneye çıktı. Ankara Çankaya'da eve gelen kargocu kılığındaki dolandırıcılar, eşinin bir araç firmasından hediye paketi gönderdiğini belirterek, teslim alındığına dair imza istedi. Kargo teslim tutanağı görüntüsü verilen belgenin altına pencere metodu ile imza bloku açarak senet yerleştiren dolandırıcılar, vatandaşa hile ile 370 bin liralık senet imzalattı. İmzası alınan kişiler adına alınan senedi ise şüpheliler olaydan bir ay sonra icraya verdi. İcralık olan vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Sahte kargocu kılığında gelerek senet imzalattığı belirlenen 3 şüpheli tespit edildi ve eş zamanlı olarak düzenlenen baskınla dolandırıcılar yakayı ele verdi.