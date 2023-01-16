Eşinden kaçıp İstanbul’a geldi... Peşinden gelen koca bıçaklayıp öldürdü

Zonguldak'ta yaşayan ve 2 çocuk sahibi Barut çifti son dönemde iddiaya göre sık sık kavga ediyorlardı. Bu şiddetli geçimsizlik sonrası Sultan Barut kocasına boşanma davası açtı. Ardından da İstanbul'da yaşayan ağabeyinin yanına geldi. Kendisinden boşanmak isteyen eşinin İstanbul'a geldiğini öğrenen Şener Barut, kendisine ulaşarak konuşmak istediğini söyledi.