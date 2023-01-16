Eşinden kaçıp İstanbul’a geldi... Peşinden gelen koca bıçaklayıp öldürdü

Zonguldak'ta yaşayan ve 2 çocuk sahibi Barut çifti son dönemde iddiaya göre sık sık kavga ediyorlardı. Bu şiddetli geçimsizlik sonrası Sultan Barut kocasına boşanma davası açtı. Ardından da İstanbul'da yaşayan ağabeyinin yanına geldi. Kendisinden boşanmak isteyen eşinin İstanbul'a geldiğini öğrenen Şener Barut, kendisine ulaşarak konuşmak istediğini söyledi.
İkili, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi'nde buluştu. Buluştuktan sonra konuşarak Sultan Barut'un ağabeyinin evine doğru yürümeye başladılar. Evin önüne geldiklerinde aralarındaki konuşmanın şekli bir anda tartışmaya dönüştü. Şener Barut, yanında getirdiği ekmek bıçağını çıkartarak, Sultan Barut'un göğsüne sapladı. Sultan Barut, kanlar içinde yere yığılırken, Şener Barut olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sultan Barut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TARTIŞTIK OLAY YAŞANDI
Olaydan sonra kaçan şüpheli Şener Barut ise kullandığı bıçak ile teslim oldu. Şüpheli emniyette verdiği ifadede, eşinin kendisini aldatması nedeniyle aralarında tartışmalar yaşandığını öne sürerek, "Konuşmak için buluştuk. Yürürken aramızda tartışma çıktı, olay yaşandı" dediği iddia edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Şener Barut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.