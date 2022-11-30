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Giriş Tarihi: 30.11.2022 18:24 Son Güncelleme: 30.11.2022 19:00

Eşine bakan erkek doktorun burnunu kırdı

İzmir’de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktor Mücahit Furkan Balcı, hasta yakınının saldırısına uğradı. A.K.’nin eşi M.A.K. tarafından darp edilen Balcı’nın burnu kırıldı. Karısına erkek doktor baktığı için kavga çıkarıp Balcı’yı yaraladığı iddia edilen şüpheli M.A.K. polisler tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eşine bakan erkek doktorun burnunu kırdı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için giden A.K ve eşi M.A.K ile asistan doktor Mücahit Furkan Balcı arasında karısına erkek doktor baktığı için tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K. doktora yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı sonucu Balcı'nın burnu kırıldı. Kafa travmasına bağlı hayati risk nedeniyle Balcı meslektaşları tarafından hastanede gözetim altına alındı. Saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Dr. Mücahit Furkan Balcı'nın darbenin şiddetiyle gözlüğü de parçalandı.

Hastaneye gelen polis ekipleri M.A.K'yi gözaltına aldı.

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Eşine bakan erkek doktorun burnunu kırdı
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