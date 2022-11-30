Eşine bakan erkek doktorun burnunu kırdı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için giden A.K ve eşi M.A.K ile asistan doktor Mücahit Furkan Balcı arasında karısına erkek doktor baktığı için tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K. doktora yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı sonucu Balcı'nın burnu kırıldı. Kafa travmasına bağlı hayati risk nedeniyle Balcı meslektaşları tarafından hastanede gözetim altına alındı. Saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Dr. Mücahit Furkan Balcı'nın darbenin şiddetiyle gözlüğü de parçalandı.

Hastaneye gelen polis ekipleri M.A.K'yi gözaltına aldı.