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Giriş Tarihi: 19.7.2023 09:12

Eşine bıçak çeken adamı, babası öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta tartışma yaşadığı eşine bıçak çektiği öne sürülen Umut Erkut bu durumu öğrenen babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası baba polis ekiplerine teslim oldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşine bıçak çeken adamı, babası öldürdü

Olay, saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Esen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın 3. katında yaşayan Umut Erkut, henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. Tartışma giderek büyürken Erkut, eşine bıçak çekti. Olayı öğrenen babası Mustafa Erkut, oğlunun yaşadığı daireye giderek Umut Erkut ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen baba, oğlunu defalarca bıçakladı. Bıçaklanan Umut Erkut, kaçmak için bina boşluğuna çıkarak aşağı doğru koşmaya başladı ve giriş kata geldiğinde kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Umut Erkut hayatını kaybederken baba Mustafa Erkut, polis ekiplerine teslim olarak gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken Umut Erkut'un cansız bedeni ise Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

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Eşine bıçak çeken adamı, babası öldürdü
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